Песков: Решение о предоставлении убежища Асаду принимал лично Путин

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут", - цитирует его ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что у Путина в официальном графике не запланирована встреча с Асадом.

Также Песков сообщил, что Кремлю по поводу сообщений о пребывании Асада в Москве "сказать нечего".

Ранее сообщалось, что Асад и члены семьи получили убежище в России. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Telegram о прибытии в Москву президента Сирии.

Между тем, сирийские исламисты пообещали $10 млн за информацию об Асаде. Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии объявил награду за информацию, которая поможет в задержании Башара Асада.