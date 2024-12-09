09 Декабря 2024
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: astrobl.ru

Югорчане за сутки перевели мошенникам почти 11 миллионов рублей

Югорчане перевели мошенникам 10 млн 660 тысяч рублей за минувшие сутки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Всего зафиксировано 44 случая мошенничества и краж с банковских карт.

60-летнюю вартовчанку мошенница, представившаяся сотрудницей банка, обманула, заявив, что той нужно обновить мобильное приложение банка для защиты от мошенников. Аферистка предложила женщине свою помощь и перевела на специалиста технической службы. Тот направил ей вредоносные файлы, скачав которые, женщина предоставила доступ к своим банковским счетам. Сумма ущерба составила 830 тысяч рублей.

26-летняя жительница Ханты-Мансийска пыталась инвестировать деньги, купив акции одной известной компании, но стала жертвой мошенников. Ее убедили пополнить якобы ее электронный кошелек и ожидать прибыли. Югорчанка перевела на неустановленный счет 281 000 рублей.

В Сургутском районе молодой человек 1998 года рождения хотел приобрести автомобиль. С ним связался менеджер фирмы по продаже автомобилей. Он убедил заявителя в том, что уже оформил все необходимые документы и ждет предоплаты. Потерпевший перевел 600 000 рублей на счет афериста.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Полицейские призывают югорчан не включать демонстрацию экрана на своем сотовом телефоне по просьбе незнакомого человека, поскольку так он получает доступ к персональным данным и банковским счетам.

Теги: мошенничество, уголовное дело, перевод


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