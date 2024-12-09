С астраханскими Героями России и семьями погибших бойцов встретился Игорь Бабушкин

Губернатор Игорь Бабушкин выразил соболезнование и благодарность родителям за достойное воспитание сыновей, а бойцам — за профессиональное выполнение воинского долга.

В рамках встречи, прошедшей в Ахтубинском районе, министр соцразвития и труда Астраханской области Антон Гудименко рассказал семьям о реализуемых на территории области мерах поддержки в сфере социальной защиты и работе фонда «Защитники Отечества».

Отец Героя России Николая Васильева Михаил Васильев обратился к Игорю Бабушкину с просьбой установить мемориальную доску в память о погибшем под Кременной в ЛНР в 2023 году сыне на фасад дома, где жил военнослужащий.

Глава региона поддержал такую инициативу и предложил увековечить память каждого астраханца — Героя РФ.

Как отметил Игорь Бабушкин, задача областного правительства — помощь участникам СВО и их семьям. Позицию губернатора разделяет еще один отец Героя России Фаиль Бердиев. Он поблагодарил губернатора за регулярный сбор и отправку гумпомощи, спецтехники на фронт.

Также в рамках рабочего визита в Ахтубинский район Игорь Бабушкин принял участие в панихиде у мемориального комплекса «Крыло Икара» и на площади Победы, где возложили цветы и почтили память Защитников Отечества разных времен.