Владимира Путина не пригласили на саммит Евросоюза

Бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время встречи глав стран Евросоюза незадолго до начала спецоперации России на Украине сказала слова, которые унизили бы канцлера ФРГ Ангелу Меркель за призыв пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники, Кая Каллас оскорбила Меркель.

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Как пишет ТАСС, идея пригласить президента России на саммит получила поддержку со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона.

Тогда Меркель предложила пригласить Путина на встречу лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Однако возглавлявшая эстонское правительство Каллас крайне резко отреагировала на призыв Меркель.

"Зачем это нужно?" - спросила она германского политика в присутствии других лидеров ЕС.

Она подчеркнула, что сообществу следует отказаться от диалога с Путиным.