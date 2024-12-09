Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал указ об отставке правительства.

Все члены правительства стали временно исполняющими обязанности. Они будут находиться в этом статусе до подведения итогов выборов губернатора Курской области, сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Такой же порядок действует и в отношении советников и помощников губернатора, а также большинства заместителей министров.

Напомним, Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области на прошлой неделе. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, комментируя назначение, сейчас в данном регионе востребовано кризисное управление.

Ранее Хинштейн отмечал, что не планирует торопиться со сменой состава областного правительства.