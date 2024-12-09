09 Декабря 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Один из рабочих, пострадавший при взрыве паров растворителя в Березовском, скончался

Рабочий из Березовского Василий, пострадавший при взрыве паров растворителя, скончался в больнице. Ранее его госпитализировали со 100% ожогами тела.

Как передает Telegram-канал Ural Mash, мужчина скончался. Его напарник - 30-летний Александр сейчас находится в коме.

По имеющейся на данный момент информации, на предприятии ООО "Березовский завод емкостей" в ходе исполнения трудовых обязанностей, при обезжиривании внутренней части цистерны перед покраской, произошел взрыв паров растворителя, в результате чего двое рабочих получили ожоги. Работников предприятия доставили в реанимационное отделение ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ".

Прокуратура уже организовала проверку, устанавливается ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при производстве покрасочных работ.

Теги: Березовский, ожог, растворитель, пострадавшие


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