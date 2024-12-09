09 Декабря 2024
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Здравоохранение Свердловская область Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Отравившимся в ЯНАО детям-конькобежцам поставлен диагноз острый гастроэнтерит

В инфекционное отделение Тарко-Салинской ЦРБ госпитализированы 27 человек, в том числе 24 ребенка в возрасте от девяти до 13 лет с предварительным диагнозом "Острый гастроэнтерит" средней и легкой степени тяжести, сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Пациенты жаловались на боль в животе, тошноту, рвоту, жидкий стул, повышение температуры до 38,5.

Ранее СУ СКР ЯНАО сообщало, что накануне в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы.

В Роспотребнадзоре уточнили, что группа состояла из 28 детей и 11 взрослых, проживала в гостинице, организацией питания занимался ИП Файзулоев З.З.

В связи с тем, что уведомление о начале деятельности по данному адресу в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО не поступало, ИП Файзулоев З.З. не был включен в реестр хозяйствующих субъектов и в планы проверок. Первые симптомы у заболевших появились 6 декабря. За медицинской помощью обратились на следующий день.

В рамках противоэпидемических мероприятий все заболевшие, контактные были обследованы на наличие возбудителей кишечных инфекций. По результатам ПЦР исследований, РНК норовируса обнаружена у 12 детей, двух взрослых. За контактными установлено медицинское наблюдение. В ходе обследования пищеблока были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлен протокол о временном запрете деятельности по ст.6.6 КоАП РФ. Обследован персонал пищеблока, по результатам анализов, РНК норовируса обнаружена у повара.

Проведены дезинфекционные мероприятия.

Таким образом, источником инфекции послужил работник пищеблока-носитель норовирусной инфекции. Заражение произошло в результате употребления в пищу инфицированных блюд, а также в дальнейшем при непосредственном контакте между детьми группы.

Теги: конькобежцы, отравление, острый гастроэнтерит


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