УрФУ поможет деньгами своим студентам из Сирии из-за ситуации в их стране

Уральский федеральный университет окажет денежную помощь своим студентам из Сирии. Это связано с ситуацией, которая сейчас складывается в их стране.

"28 наших студентов из Сирии, которые осваивают основные образовательные программы и не могут рассчитывать на помощь из дома из-за событий на родине, получат материальную помощь в размере трех прожиточных минимумов из расчета на декабрь, январь и февраль", - сообщается сегодня в официальном Telegram-канале УрФУ.

Сроки выдачи матпомощи от вуза студентам-сирийцам пока не называются.

Ранее сообщалось, что сирийская вооруженная оппозиция взяла под полный контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Президент Сирии Башар Асад накануне бежал из страны и уже получил убежище в России.