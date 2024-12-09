Участились случаи мошенничества через поддельные аккаунты Telegram

В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников. Профили выглядят как страницы друзей и родственников. Но их создают для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в группе компаний "Гарда", которая занимается продуктами для защиты данных, сетевой безопасности и управления трафиком.

"Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении.

Специалисты советуют проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию.

И если возникли подозрения, эксперты говорят, что нужно сообщить в техническую поддержку мессенджера.

"Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил специалист.

Ранее мы писали, что работу сети колл-центров, которые обманули 100 тысяч людей, пресекла ФСБ России. От их действий пострадали 100 тысяч человек в более чем 50 странах. Доходы колл-центров составляли примерно 1 млн долларов в день.