Mash: При взрыве автомобиля в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР

В результате подрыва внедорожника в Донецке погиб начальник Еленовской колонии ДНР Сергей Евсюков, сообщает Mash.

Также, по данным телеграм-канала, пострадала его жена. Ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии.

Предварительно, под днищем Toyota Land Cruiser был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Ранее на Украине против Евсюкова и его зама завели уголовное дело. Их обвиняли в причастности к гибели военнопленных ВСУ с "Азовстали", которые скончались в июле 2022 года в результате удара по колонии в Еленовке.

Минобороны России два года назад подтвердило 50 украинских военнопленных, еще 73 получили ранения. Ведомство назвало обстрел СИЗО "вопиющей провокацией" с целью запугивания украинских военных, думающих о сдаче в плен. Российские и донецкие силовики обвинили ВСУ в этом ударе, заявив, что он был нанесен американскими РСЗО Himars. Киев заявил о непричастности к удару и потребовал от ООН и МККК отреагировать на ситуацию.