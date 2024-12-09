Ключи от 26 новых детских автобусов вручил Владимир Мазур главам муниципалитетов Томской области

Губернатор Томской области Владимир Мазур вручил главам муниципальных образований ключи от 26 новых школьных автобусов, которые отправятся в 13 районов и городов области, сообщает пресс-служба главы региона.

Губернатор отметил, что Томская область ежегодно участвует в федеральной программе по обновлению парка школьных автобусов. За последние годы регион бесплатно получил почти 200 новых автобусов.

«В прошлом году мы обновили 40 школьных автобусов. А сегодня передадим в районы области еще 26, чтобы сделать жизнь наших юных жителей, школьников отдаленных сел и деревень чуть более комфортной», — сказал Владимир Мазур.

Все новые автобусы оснащены спутниковыми навигаторами, тахографами, проблесковыми маячками — всем необходимым, чтобы поездки детей в школу были комфортными и безопасными.

Глава региона сообщил, что работа в этом направлении будет продолжена, федеральная программа по поручению Президента продлена до 2030 года.

Новые «пазики» и «газели» отправились в Томский, Асиновский, Кожевниковский, Первомайский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский районы, Томск и ЗАТО Северск. Автобус также получила Уртамская школа-интернат.