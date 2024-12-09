Сирийская оппозиция контролирует провинцию, где находятся военные базы РФ

Сирийская вооруженная оппозиция взяла под полный контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в сирийской провинции.

По его словам, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы. При этом отмечается, что они не вторгались и не намерены вторгаться на российские базы в Тартусе и Хмеймиме. Военные объекты функционируют в нормальном режиме.

Ранее источник в Кремле заявил, что Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией в Сирии, которая захватила власть. Боевики гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств.

Также стало известно, что российские военные базы в Сирии перешли в режим повышенной боевой готовности. По данным МИД РФ, на данный момент серьезной угрозы их безопасности нет. Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан России, находящихся в Сирии.