Врачи трех клиник в Тобольске и Тюмени спасли новорожденного с одним из самых сложных кардиодефектов

Врачи трех клиник в Тобольске и Тюмени спасли новорожденного с одним из самых сложных кардиодефектов - транспозиции магистральных артерий. Без хирургической коррекции этот порок сердца несовместим с жизнью, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ребенок родился в Тобольске. Мальчика назвали Марк. Низкая сатурация насторожила врачей. Ситуация выглядела нетипичной для заболеваний дыхательной системы. Врачи связались с заведующим дистанционно - консультативным центром с выездной анестезиолого - реанимационной неонатальной бригадой Перинатального центра Дмитрием Лысенко.

"До прибытия нашей бригады Марку был поставлен специальный препарат для расширения аортального протока. Мы контролировали ключевые показатели. В экстренном порядке доставили в ОКБ №1 города Тюмени", - рассказал Лысенко.

В первой областной диагноз подтвердили. Операция длилась восемь часов.

"Нам предстояло сложное хирургическое вмешательство на крошечном сердце. Мы успешно выполнили коррекцию расположения артерий с использованием искусственного кровообращения", - рассказал заведующий детского кардиохирургического отделения ОКБ №1, главный детский кардиохирург Тюменской области и УФО, профессор - Кирилл Горбатиков.

Послеоперационный период протекал тяжело, операция на открытом сердце у новорожденного – это серьезное испытание для организма. Через несколько недель терапии и круглосуточного наблюдения, малыш начал дышать сам.

В стабильном состоянии Марк был доставлен в Перинатальный центр для дальнейшего наблюдения и лечения.

"На сегодняшний день признаков сердечной недостаточности нет, малыш набирается сил. Через несколько дней, если его показатели нас будут также радовать мы отпустим его домой. Это отличный результат лечения", - сказала врач - неонатолог Марина Виноградова.