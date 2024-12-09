Свердловские зоозащитники спасают пеликана Васю, вмерзшего в лед

В центр помощи животным "Особый питомец" в Полевском доставили пеликана, не сумевшего улететь с остальными в теплые края. Птица вмерзла в лед и долго не могла выбраться. Помогли неравнодушные люди, оказавшиеся рядом с водоемом.

"Молодая птица по невыясненным пока обстоятельствам не улетела с семьей в теплые страны. Вмерз в лед. На его счастье рядом оказались неравнодушные. У Васи (так назвали красавчика нашедшие) истощение. Вес снижен вполовину от нормы. Но аппетит прекрасный и это очень радует", - пишут зоозащитники.

Васю уже показали врачу. Узнать больше о новом питомце уральских зоозащитников можно в их официальном Telegram-канале.

Напомним, что именно в "Особенный питомец" ранее привезли раненного розового фламинго. Сейчас за Кешей приглядывают ветеринары "ЗооСпец".