09 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Полпред Жога поставил задачи уральским регионам в преддверии новогодних праздников

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, главной темой стало обеспечение безопасности в новогодние праздники.

Жога отметил, что в преддверии новогодних каникул необходимо усилить профилактическую работу с уральцами.

"Выйти с беседами в школы, рассказать о безопасном использовании пиротехники, электро- и отопительных приборов. Напомнить правила нахождения на морозе, поведения в местах скопления людей – по максимуму предусмотреть все негативные ситуации, которые могут возникнуть", - поставил задачи полпред.

На совещании было отмечено, что в оставшиеся до нового года недели регионам УрФО нужно еще раз просмотреть свои планы по обеспечению стабильного функционирования объектов жизнеобеспечения во время праздников и оперативным действиям в случае происшествий, а также проработать схемы межведомственного взаимодействия.

Ранее сообщалось, что 31 декабря 2024 и 1 января 2025 года проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет абсолютно бесплатным для всех желающих. Решение об этом принято в администрации города.

Теги: Жога, полпред, задачи, УрФО, Новый год


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