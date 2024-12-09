Санта-Клауса могут признать иноагентом в России

Санта-Клауса могут признать иноагентом в России. Такое предложение выслал в Генеральную прокуратуру России лидер федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, сообщает SHOT.

По словам общественника, бренд "Санта-Клаус" популярен в недружественных России странах. Он заменяет образ нашего традиционного Деда Мороза: его узнаваемость близка к 100%.

Бородин говорит, что американский Дед Мороз "в красном колпаке, красных штанах с широким чёрным поясом — совсем не хохохо и очень опасный".

По его словам, компании, которые используют бренд Санта-Клауса, разрушают традиционные российские ценности.

Ранее мы писали, что Актер Михаил Ефремов сыграет Деда Мороза для заключенных в исправительной колонии-4 Белгородской области, где отбывает наказание.