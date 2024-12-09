Рязанская чиновница мотивировала россиянок рожать фразой "ребенок кормит себя сам"

Заместитель председателя правительства Рязанская область Наталья Суворова заявила, что "ребенок кормит себя сам" за счет государственных мер поддержки. Заявление чиновница сделала в ходе визита в школу будущих родителей в перинатальном центре, где она сопровождала депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

"Для семьи, женщины, которая понимает, что рождение ребенка – это определенные финансовые сложности, дополнительная нагрузка на семью, наш семейный куратор рассказывает о финансовом треке – ребенок кормит себя сам с помощью государственных мер поддержки", — передает слова Суворовой местное издательство "Пресса".

В качестве примера Суворова привела федеральный и региональный материнские капиталы, единое пособие, региональную выплату на рождение ребенка.

Ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева призвала уральцев увеличивать рождаемость "по старинке" и создавать семью сразу после совершеннолетия. Также она вспомнила, как в начале нулевых получала зарплату "курями и майонезом", а сегодня, по ее словам, "такого нет".

Также митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений просил уральских женщин больше рожать, чтобы регион не заселили мигранты.