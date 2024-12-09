Уровень школьников опускается все ниже, отмечает учительница математики

При написании на прошлой неделе пробного ОГЭ девятиклассники сетовали на то, что у них нет таблицы квадратов, чтобы проверить, сколько будет шесть в квадрате. Этот случай описала учитель математики из Санкт-Петербурга Диана Назирова.

Она отмечает, что с каждым годом ей приходится все ниже и ниже опускать планку для учеников.

"Каждый раз, когда кажется, что ниже уже некуда, мне попадается очередной девятиклассник, который 10 умножает на 10 столбиком и получает 110. У нас скоро не останется не только среднего класса по доходам, но и среднестатистических умов. Таких, которые не семи пядей, но вполне могут разобраться в поставленной задаче с помощью печатной инструкции хотя бы", - пишет учительница.

Она подозревает, что властям нужны либо дебилы, либо гении. Дебилизация детей идет полным ходом, и ей способствуют программы, учебники, смартфоны. Так, у нее в физматклассе есть ученики, которые не умеют складывать дроби с разными знаменателями.

В 2022 году 87% российских родителей выразили недовольство уровнем школьного образования (данные образовательной компании MAXIMUM Education). Только 10% родителей считают, что за последние 5–10 лет система школьного образования изменилась к лучшему. Напротив, 67% - что изменения произошли в худшую сторону. По опросу SuperJob, родители оценивают развитие в школе критического мышления, внимания, воображения, памяти, практических навыков на 2,7-3,3 балла из пяти, причем разброс оценок по классам и видам умений очень мал. То есть россияне единодушны в том, что уровень современной школы крайне посредственный.