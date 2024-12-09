Фильм "Руки вверх!" удаляют с онлайн кинотеатров из-за судебного спора

Фильм "Руки вверх!" больше нельзя будет посмотреть на он-лайн платформах из-за судебного спора между правообладателями. В частности, его удалят по требованию Роскомнадзора с Кинопоиска, сообщает ТАСС.

"По требованию Роскомнадзора фильм "Руки вверх" перестанет быть доступен на "Кинопоиске" и других онлайн-кинотеатрах из-за судебного спора между правообладателями", - говорится в сообщении.

"Кинопоиску" Роскомнадзор выслал уведомление о том, что нужно удалить фильм, чтобы выполнить решение суда.

Ранее ведомство с таким же требованием обратилось к он-лайн кинотеатрам Start, IVI и Premier. В сообщении говорилось о том, что необходимо удалить фонограммы песен в фильме "Руки вверх!".

28 ноября на сайте Кинопоиска сообщали, что вышел музыкальный фильм о возникновении и взлете группы "Руки Вверх!", снятый казахским режиссером Аскаром Узабаевым.

Ранее мы сообщали, что Таганский суд Москвы оштрафовал интернет-сервис "Кинопоиск" за пропаганду нетрадиционных отношений.