09 Декабря 2024
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Спорт Свердловская область Уральский ФО В России
Фото: Благотворительный фонд &quot;Дети России&quot;

200 юных хоккеистов поборются за "Кубок Урала" в Верхней Пышме

Благотворительный фонд "Дети России" совместно с ассоциацией "Спортивно-патриотический клуб "ФОРПОСТ", СРОО "Ладья", Федерацией хоккея Свердловской области и при поддержке министерства физической культуры и спорта региона дали старт детскому хоккейному турниру "Кубок Урала" среди игроков 2014 года рождения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда "Дети России", состязания проходят с 6 по 11 декабря 2024 года в Верхней Пышме (пр. Успенский, 4). За главный приз борются 10 детских команд из шести регионов России, а также игроки из республики Казахстан.

"Приветствую вас на традиционном турнире, который занимает достойное место в нашем хоккейном регионе и собирает сильнейших юных спортсменов. Желаю вам, ребята, проявить мастерство и найти новых друзей!", - обратился к участникам заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

Детский хоккейный турнир "Кубок Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Всего на льду "Кубка Урала" состязаются 200 юных спортсменов. Участников по праву можно назвать маленькими профессионалами, у многих уже есть спортивные юношеские разряды. И у всех без исключения имеется опыт и огромная жажда победить.

"Хоккей не только зрелищный, захватывающий спорт. Он развивает силу, ловкость, умение принимать решения. Мы рады вновь проводить турнир, принимать игроков и их наставников. Это настоящий праздник и незабываемые эмоции! Мы стараемся, чтобы эти состязания запомнились не только в спортивной части, но состоялся и культурный обмен. Наши гости знакомятся с самыми лучшими и интересными местами уральской столицы", - отметила директор фонда "Дети России" Юлия Нутенко.

Детский хоккейный турнир "Кубок Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

В течение недели юные хоккеисты будут соревноваться за главный приз – почетный кубок турнира. Ребят ждет не только насыщенная спортивная, но и экскурсионная программа. Они побывают в музеях, планетарии, в кино. И даже посетят летную школу, где смогут совершить полет на авиасимуляторе.

"Кубок Урала" проходит третий год. С 2022 года в нем приняло участие 350 игроков из 10 регионов РФ. В 2022 и 2023 годах почетным гостем турнира был Виталий Ерфилов, заслуженный тренер СССР и России – спортивный наставник, воспитавший хоккейную легенду Владислава Третьяка. В течение двух лет он проводил для участников мастер-классы и делился ценным опытом с вратарями команд. Сегодня его уже нет с нами, но легендарное имя стало частью истории уральских состязаний.

Детский хоккейный турнир "Кубок Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

"Признателен организаторам за прекрасно проведенные предыдущие соревнования. Искренне желаю участникам бескомпромиссной борьбы и новых побед. Самый первый турнир – всегда яркое воспоминание, которое остается с нами навсегда", - поприветствовал игроков вице-президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Анисимов.

С напутственной речью к ребятам обратился и участник шоу "Уральские пельмени", актер, сценарист, телеведущий Андрей Рожков.

Детский хоккейный турнир "Кубок Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Игры проходят третий день, и наставники отмечают достоинства. Ценный опыт и знания получат все ребята, вне зависимости от результата. Для начинающих игроков турниры, где детям предоставляют профессиональный лед, судейство, обеспечивают проживанием и питанием, и все бесплатно – большая редкость. А все свободное время команд занято полезными и приятными развлечениями.

Неизменной доброй традицией "Кубка Урала" остаются и подарки от благотворительного фонда "Дети России" в честь открытия и закрытия состязаний для всех юных хоккеистов.

Детский хоккейный турнир "Кубок Урала" в Верхней Пышме(2024)|Фото: Благотворительный фонд "Дети России"

Теги: хоккей, Кубок Урала, Верхняя Пышма


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