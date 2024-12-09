У бывшего замгубернатора Тюменской области и его подельника-застройщика арестовали имущество на 150 миллионов

Имущество на 150 миллионов арестовали у бывшего замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и его подельника-застройщика Алексея Гоцыка, сообщает Ural Mash.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на единственную квартиру Вахрина. Квартира находится в Тюмени. Ее площадь составляет около 80 квадратных метров.

Напомним, 8 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отправил под арест заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина по делу о коррупции. Его обвиняют в получении крупной взятки от бизнесмена Алексея Гоцыка (его строительная компания возводит ЖК "Вознесенский", также он является совладельцем отеля "Восток"). Вахрин – бывший депутат заксобрания Пермской области. Заместителем губернатора Тюменской области работал с 2012 г. Губернатор Александр Моор признавался, что Вахрин является его другом детства, но после ареста зарплату не получает.