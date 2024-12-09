В Донецке взорвался внедорожник, ранены два человека

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado взорвался в центре Донецка. Ранения получили два человека. Как сообщает РИА Новости, мужчине оторвало ногу.

Отмечается, что автомобиль поврежден взрывом сильнее всего в районе водительской двери.

По данным информагентства, пострадавшие - члены одной семьи.

Как пишет Mash на Донбассе, машина стояла на парковке на улице Университетской. Пострадали мужчина и женщина. Их увезли в больницу в состоянии средней тяжести.

Напомним, в июле на севере Москвы произошел подрыв внедорожника. Взрыв прогремел, когда мужчина и женщина сели в свою машину Toyota Land Cruiser, припаркованную на улице Синявинской. Оба были госпитализированы. СМИ писали, что в машине находился Андрей Торгашов — замначальника войсковой части Ракетных войск специального назначения в Подмосковье. Однако позже он опроверг данную информацию. По данным "Базы", в момент взрыва в машине находился тезка Торгашова по имени и фамилии.