"Он не может надеть костюм?" Советник Трампа возмущен внешним видом Зеленского

Советник избранного президента США Роджер Стоун резко раскритиковал появление Зеленского на встрече с Дональдом Трампом в Париже в толстовке и ботинках-кроссовках. По его мнению, это просто неуважение к американскому народу.

Как пишет New York Post, Зеленскому изменило чувство стиля. Грубая толстовка, черные слаксы и армейские ботинки - вот как он был одет на встрече и церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

"Разве он не может надеть костюм? Он был в костюме и галстуке на Всемирном экономическом форуме, но не может это сделать, чтобы выступить на совместном заседании Конгресса или встретиться с избранным президентом США?" - возмущен Стоун.

Военкор Александр Коц пишет, что "маскарад" Зеленского на Западе уже давно никого не впечатляет и лишь раздражает. Но тот этого не понимает. До этого ирландский журналист Чей Боуз написал, что Зеленский был единственным политиком, который присутствовал на церемонии без делового костюма.

Как сообщалось, Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня. Хотя сам Трамп после встречи сказал, что Зеленский этого хочет.