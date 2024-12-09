США нанесли более 70 ударов по территории Сирии

Американские военные нанесли более 70 авиаударов по целям в Сирии, в том числе по лагерям и боевикам террористической организации "Исламское государство"* (ИГ). Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

В ходе операции с задействованием стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10 было поражено более 75 целей, передает ТАСС.

Удары были нанесены с целью "не допустить проведения операций террористической группировкой и гарантировать, что ИГ* не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления в Центральной Сирии".

Ранее сообщалось, что Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Суса на юго-западе Дамаска. Кроме того, удары были нанесены по исследовательскому центру, где, как предполагается, иранские ученые разрабатывали ракеты. Удары также были нанесены по главной авиабазе на севере города Эс-Сувейда на юго-западе Сирии, где хранятся ракеты и снаряды, оставленные сирийскими войсками. Израильские военные атаковали склады боеприпасов на юге страны и в Дамаске из опасений, что оружие может попасть в руки повстанцам.

Напомним, в ночь на воскресение боевики вошли в Дамаск, президент Башар Асад покинул Сирию. Позже стало известно, что он прибыл в Россию, где вместе с семье получил убежище. Премьер-министр правительства Сирии пошел на контакт с захватчиками и пообещал "новую эру".

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