Россиянин чуть не утонул в море в Таиланде

Россиянин чуть не утонул в море в Таиланде. Как пишет Bangkok Post, он пытался доплыть из Патайи до острова Лан. Его успел спасти скоростной катер с иностранными туристами, сообщает РИА Новости.

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Мужчину нашли обессиленным и без одежды в шести километрах от берега.

Как рассказал капитан катера, он случайно заметил в воде человека, который лежал на спине. Он замедлил ход, бросил мужчине спасательный круг, поднял его на борт и предоставил полотенце и питьевую воду. Спасенный мужчина сообщил, что поплыл вечером в субботу, но не смог доплыть до острова.

На теле мужчины есть раны.

Ранее мы сообщали, что российская туристка утонула в Таиланде. На юге этой страны были сильные наводнения из-за ливней. ЧП произошло на острове Самуи, где 24-летняя Камилла отдыхала со своим молодым человеком. При этом в море был объявлен шторм, на пляже висели предупредительные флаги. Предположительно, девушка не стала обращать на это внимания и пошла на камни, откуда её смыло волной и унесло в море. Другие подробности пока неизвестны.