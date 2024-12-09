Екатеринбуржец, обкрадывающий вместе с семьей ломбарды в Тюмени, попросился на СВО

В Тюмени будут судить банду, воровавшую золото из тюменских ломбардов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Организатор преступной банды - житель Екатеринбурга организовал хищение ювелирных изделий из ломбардов Тюмени и Тобольска, привлек к этому делу свою жену, сына и двух девушек, искавших работу.

Подозреваемые через объявления искали молодых девушек, готовых работать в других регионах России. Им предлагали устроиться в организацию, которая якобы занимается контрольно-ревизионной деятельностью. В том числе – проверками соблюдения коммерсантами законов и мер безопасности. Тем, кто откликнулся на предложение, оплачивали проезд, питание и проживание на период стажировки. Во время обучения, которое продолжалось в течение месяца, девушки подписывали соглашение о неразглашении охраняемой законом тайны. Организатор схемы и его сообщница представлялись вымышленными именами и проводили занятия на съемной квартире, что обеспечивало им анонимность.

После стажировки девушки устраивались в ювелирные магазины и ломбарды, где помимо своих основных обязанностей выполняли несложные поручения своих кураторов, полагая, что ведут скрытый контроль за бизнесом. Последним заданием для девушек становилось хищение ювелирных изделий и денег. Их необходимо было доставить через службу доставки на указанный адрес, после чего - оставить работу. Связь с сотрудницами организаторы схемы прерывали.

Сумма ущерба составила свыше 7 млн руб.

Организатор преступного сообщества заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено. Одна из участниц осуждена в 2022 году в Тобольске.