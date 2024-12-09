Зеленский создал министерство нацединства

Зеленский назначил бывшего главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова на должность министра национального единства, которого ранее не было. Это министерство будет сформировано на основе министерства реинтеграции "временно оккупированных территорий". Решение символично в том смысле, что от регинтеграции "временно оккупированных территорий" отказываются, заменяя это неким "национальным единством".

Чернышов, выступая в Раде, сказал, что тема единства содержится в "плане стойкости" Зеленского, а без этого не может быть "плана победы". При этом сам Зеленский ранее говорил, что намерен создать отдельное министерство для возвращения украинцев домой, которые, очевидно, должны воевать. Хотя на словах речь идет о возвращении для "процветания страны", это большой ресурс живой силы, которой нынешнему режиму не хватает на фронте.

"Наверное, никто сегодня не скажет точную цифру этих людей. Эта цифра – 8-9 миллионов, а, может, 10 миллионов", – признал Чернышов.

Характерная черта: работать новое министерство будет "в тесной кооперации" с европейскими странами, которые поддерживают идею депортации граждан Украины. Это в первую очередь Германия, Польша, Чехия. В них находятся миллионы украинцев.

Депутат Рады Анна Скороход считает, что новое министерство создается под выборы. С помощью этих людей будут как-то натягивать нужные результаты. Некоторые упоминают последние выборы президента Молдовы и референдум о внесении в конституцию страны ссылки на "европейский выбор". Нужные властям результаты были получены только за счет голосов из Европы. Без них выборы были бы проиграны.

Украинские политологи скептически оценивают создание новой структуры, не понимая, что она даст, и подозревая некие политические игры.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев полагает, что у Зеленского на выборах нет никаких шансов даже за счет голосов из Европы.

Что касается возвращения домой, то, согласно недавнему опросу немецкого института IFO, вернуться на Украину хотят около 35% украинских беженцев, нашедших убежище в странах Европы. Но они это сделают только тогда, когда дома станет безопасно. Лишь 4% из них намерены вернуться в ближайшее время, независимо от ситуации с безопасностью, и это могут быть не мужчины. Отмечается, что каждые 100 дней военного конфликта доля желающих вернуться снижается в среднем на 5%. Чем дольше он идет, тем больше украинцев остаются за границей на постоянной основе.