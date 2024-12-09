Фигурант дела "Военторга" просил отпустить его под залог в 1 млн рублей

Фигурант дела АО "Военторг" Тимур Исаков просил суд отпустить его из СИЗО под залог в 1 млн рублей, сообщает ТАСС.

Как говорится в материалах дела, адвокат просит избрать его подзащитному меру пресечения в виде домашнего ареста либо залога в размере до 1 млн рублей.

Исаков в 2014-2015 годах занимал должность генерального директора "Военторг-ритейла".

1 августа суд арестовал генерального директора "Военторга" Владимира Павлова. По информации МВД, дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Следователи считают, что в 2019-2022 годах руководитель и сотрудники АО "Военторг" с соучастниками в Москве, Северной Осетии – Алании, Ставропольском крае и Псковской области заключили госконтракты на поставку "Армейских несессеров" суммой 625 млн рублей, завысив цену товаров более чем на 400 млн рублей.

Ранее по делу о хищениях на гособоронзаказе был задержан гендиректор ООО "Ленбытхим" Денис Михайлов. Кроме того, в рамках уголовного дела в отношении руководства "Военторга" суд арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрия Громова.