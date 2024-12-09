Azur Air возобновляет полеты из Екатеринбурга на Гоа

Авиакомпания Azur Air возобновила полеты из международного аэропорта "Кольцово" на популярный курорт Гоа. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Первый после перерыва рейс из Екатеринбурга в Индию состоялся вечером 8 декабря. Последующие полеты будут осуществляться раз в 10 дней на самолетах Boeing 757-200 вместимостью 238 пассажиров.

Время в пути составит чуть более 6,5 часов.

Напомним, что со 2 октября из Екатеринбурга на Гоа также стали летать самолеты авиакомпании "Аэрофлот".