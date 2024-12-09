Чаще всего из Екатеринбурга летают в Турцию, ОАЭ и Египет

Пассажиропоток через екатеринбургский аэропорт Кольцово увеличился по сравнению с прошлым годом, чаще всего летали в Турцию и другие теплые страны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По данным УТУ, с начала 2024 года более 1,7 млн пассажиров с 17 тысячами тоннами багажа прошли таможенный контроль в аэропорту Екатеринбурга. За 10 месяцев прошлого года его прошли более 1,1 млн пассажиров с 12 тысячами тоннами багажа. Самыми массовыми стали рейсы в Турцию, Египет и ОАЭ.

С увеличением туристов кольцовские таможенники фиксируют и рост нарушений. Так, чаще всего пассажиры международных рейсов не декларировали содержимое багажа (381 административное дело), нарушали запреты и ограничения на перемещение товаров (362 дела) и забывали декларировать наличные (354 дела).

Напомним, что в конце 2024 года из екатеринбургского аэропорта Кольцово открываются прямые рейсы в Абу-Даби.