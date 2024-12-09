Работу сети колл-центров, которые обманули 100 тысяч людей, пресекла ФСБ России

Работу международной сети колл-центров пресекла Федеральная служба безопасности (ФСБ) России. Как сообщает ТАСС, от их действий пострадали 100 тысяч человек в более чем 50 странах. Доходы колл-центров составляли примерно 1 млн долларов в день.

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Организации действовали в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Казерашвили. Сейчас он находится в Лондоне.

Как сообщили в ФСБ, колл-центры входили в состав международного организованного преступного сообщества. Пострадали граждане стран Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и других.

Руководителей этих организаций уже установили. Это гражданин Израиля и Украины Кесельман и гражданин Израиля и Грузии Тодва. Первого уже задержали, второй объявлен в розыск.

По оперативным данным, они в 2022 году по заданию Службы безопасности Украины "организовали распространение анонимных сообщений о готовящихся террористических актах на объектах критической инфраструктуры Москвы, Курска, Брянска и Белгорода".

Всего задержали 11 руководителей и сотрудников российских офисов колл-центров.

Возбуждено уголовное дело по ст. 210 (организация преступного сообщества), ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере"), ч. 3 ст. 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК РФ.