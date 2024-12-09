09 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Рост тарифов на электроэнергию в регионах достигнет 21%

В 2025 году цены на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6%. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Эксперт уточнила, что подобный прогноз дало Минэкономразвития. Рост тарифов произойдет не с января, а с 1 июля, пишет агентство "Прайм".

Также Чуркина напомнила, что по распоряжению правительства темпы роста будут отличаться в зависимости от региона. Больше всего тарифы поднимут в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%), Республике Северная Осетия — Алания (19,1%), Республике Мордовия и Челябинской области (по 18%). В других регионах диапазон повышения составит 10–18%.

Напомним, с 1 июля 2024 года в России произошло увеличение тарифов на электроэнергию на 8,9%.

Также в июле этого года в России проиндексировали тарифы за другие жилищно-коммунальные услуги впервые за полтора года, до этого последняя индексация была в декабре 2022 года.

Стоит напомнить, что если доля расходов за ЖКУ превышает порог, определенный регионом, то можно обратиться за субсидией. Пороги в разных городах разные, но обычно примерно 22% от дохода, в Москве — 10%.

Теги: электроэнергия, тарифы


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