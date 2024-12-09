Андрей Трубецкой: Третий раз подряд Сургутский район - лидер в Национальном рейтинге прозрачности закупок

Награждение лучших участников национального рейтинга прозрачности госзакупок накануне прошло в Торгово-Промышленной Палате Российской Федерации. Это событие ежегодно собирает экспертов в сфере закупок и участников рынка – муниципального, регионального и федерального масштабов.

"Сургутский район в сегменте "Муниципальные заказчики" обошел 80 претендентов и получил 5 863 балла – это наивысший, "Гарантированный" уровень прозрачности закупок", - собщил в своем телеграмм-канале глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Отметим, Сургутский район сумел опередить крупные города и столицы регионов. Например Тюмень, Екатеринбург, Великий Новгород, Красноярск, Новосибирск, Салехард, Казань, Сочи.

Андрей Трубецкой отметил, что при этом по итогам 2024 года Сургутский район совершил рекордный объем закупок – более 8 тысяч почти на 9 млрд рублей. Цифра беспрецедентная и является самой высокой за всю историю Сургутского района.

Это в полтора раза выше уровня 2023 года. Объем малых закупок снизился на 11%, при этом 80% таких контрактов находится в конкурентном поле и заключается через электронный магазин.

"Наивысший уровень нам присуждается уже третий год подряд, в рейтинге участвуем шесть лет, начинали с базового уровня", - подчеркнул Андрей Трубецкой.

Стратегия повышения эффективности системы закупок Сургутского района основана на комплексном подходе к регулированию закупочных процедур и позволяет сокращать объем неконкурентных закупок.

Напомним, "Национальный рейтинг прозрачности закупок" — независимый проект, созданный для экономического и правового анализа российского рынка государственных и корпоративных закупок. Главная его цель – сформировать здоровую конкурентную среду и повысить доверие к закупочным процедурам.