Владимир Маркелов стал победителем RCC Hard в тяжелом весе, прошедшем в Екатеринбурге

Гран-при тяжелого веса на голых кулаках RCC Hard завершился победой Владимира Маркелова. Бой стал главным событием турнира "Путь в RCC Hard", который прошел в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 8 декабря.

"Владимир Маркелов - новый чемпион лиги RCC Hard в тяжелом весе, он получил кулон и чек на один миллион рублей", - сообщает пресс-служба Лиги кулачных поединков RCC.

Маркелов известен своим фирменным левым прямым. В бою с Русланом Хаитовым он сразу стал атаковать противника. Тот же, хоть много и пропускал в стартовых раундах, все же держал удар и стоял на ногах. Однако в середине третьего раунда он пропустил серьезную двойку. После этого Хаитов сумел подняться, но следом Маркелов оформил еще одну двойку и, как следствие, нокаут.