Арестовано имущество рекордсмена-взяточника из МВД на 2,1 миллиарда рублей

Суд арестовал имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей в рамках расследования уголовного дела о коррупции против экс-сотрудника МВД Георгия Сатюкова. Об этом сообщил РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они навязали "крышу" администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей. Отмечалось, это самая крупная в истории МВД России взятка.

По словам Бастрыкина, Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов часть денег легализовали через конвертацию в фиатные деньги для покупки ювелирных изделий, ценных бумаг и имущества, в том числе за границей.

Фигуранты дела успели скрыться за границу, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.