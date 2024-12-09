750 миллиардов рублей выделят в России на развитие нацпроекта "Космос"

Национальный проект по развитию космоса в России находится на итоговой стадии создания. На его реализацию может уйти от 500 до 750 млрд рублей. Об этом сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

"Существует три сценария, как всегда, мы работаем с Минфином и с Минэкономики, значит, минимальный, оптимальный и максимальный", - сказал он в интервью РБК.

Специалист отметил, что индустрия спутников в России неконкурентоспособна. По его словам, в США могут производить 3 тысяч спутников в год, в Китае — до 1,5 тысяч, а в России — 40. Поэтому нашей стране нужно перейти на конвейерное производство космических аппаратов.

Ранее в Telegram-канале Роскосмоса сообщалось, что с 29 ноября по 4 декабря провели первые включения приборов комплекса целевой аппаратуры на гелиогеофизическом спутнике "Ионосфера-М" №1.

Они работают нормально.

5 ноября произошел запуск 53 спутников с космодрома Восточный. Его назвали рекордным в истории отечественной космонавтики.

"Попутная полезная нагрузка, состоящая из 49 российских, российско-китайского, российско-зимбабвийского и двух иранских малых космических аппаратов, доставлена на целевые орбиты и отделилась от разгонного блока "Фрегат", который был запущен сегодня ракетой "Союз-2.1б" с Восточного", - говорилось в сообщении.