09 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Селедка под шубой на четверых обойдется в 263 рубля

В уходящем году стоимость салата "Селедка под шубой" на четырех человек обойдется в 263 руб.

Это на 13% больше, по сравнению с 2023 годом. "Оливье" обойдется в 529 руб. (+9%), свидетельствуют данные Росстата по итогам октября.

Больше всего за данный период подорожали картофель - на 65%, репчатый лук (на 26%) и свекла (на 23%), сообщают "Известия".

Ранее была подсчитана стоимость продуктов для новогоднего стола. Как выяснила Ассоциация крупнейших производителей "Руспродсоюз", в сумме гражданам понадобится как минимум 8,1 тыс. руб. Этого хватит на ингредиенты для традиционных салатов — "Селедка под шубой" и "Оливье", бутерброды с красной икрой и сливочным маслом, мясо курицы, нарезки сыра и сырокопченой колбасы, мандарины, шампанское, а также шоколадные конфеты.

Теги: салаты, продукты


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