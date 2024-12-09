Постпред РФ Ульянов: Асад прибыл в Москву

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил в Telegram о прибытии в Москву президента Сирии Башара Асада.

Он приехал с семьей после ухода в отставку. "Россия не предает друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США", — заявил дипломат.

Ранее сообщалось, что Асад и члены семьи получили убежище в России. Между тем, сирийские исламисты пообещали $10 млн за информацию об Асаде. Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии объявил награду за информацию, которая поможет в задержании Башара Асада.

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад накануне провел переговоры с некими участниками конфликта, в ходе которых принял решение покинуть пост президента и страну.