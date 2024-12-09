Захарова призвала опровергнуть сообщение о гибели Асада

Информационное агентство Reuters должно опровергнуть собственное сообщение о гибели президента Сирии Башара Асада.

Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Интересно, сообщившее о "хайли-лайкли" кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется", – заявила дипломат.

8 декабря Reuters сообщало, что Асад вместе с приближенными вылетел из Дамаска в неизвестном направлении, а самолет пропал с радаров. Агентство не исключило, что политик разбился.

Позже стало известно, что Асад прибыл в Москву. Он и члены семьи получили убежище в России.