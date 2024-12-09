В Кремле заявили о получении гарантий безопасности военных баз РФ в Сирии

Россия находится в контакте с вооруженной оппозицией в Сирии, которая захватила власть.

Боевики гарантировали безопасность российских военных баз и диппредставительств, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник в Кремле.

Отмечается, что российские власти надеются на продолжение политического диалога с новым руководством Сирии, что позволит развивать отношения между Москвой и Дамаском в будущем.

Ранее стало известно, что российские военные базы в Сирии перешли в режим повышенной боевой готовности.