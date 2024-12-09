Посольство США на Украине сообщило о повышенной угрозе воздушных ударов

Американское посольство на Украине предупредило своих граждан о возросших угрозах воздушных ударов.

На сайте дипломатической миссии говорится, что удары нацелены на критически важную инфраструктуру Украины. Дипломаты призвали граждан США на Украине следить за оповещениями украинского правительства о воздушных атаках через соответствующее приложение в мобильном телефоне.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Россия применила на территории Украины новейшую ракету средней дальности "Орешек" с гиперзвуковым оснащением. Глава государства позже рассказал о принципе работы ракетного комплекса. По его словам, всё, что находится в эпицентре взрыва превращается в пыль.