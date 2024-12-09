Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня
Украинский лидер Владимир Зеленский отверг в Telegram предложение победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня.
По словам президента, конфликт не закончится "бумажкой и несколькими подписями". Глава государства указал, что во время встречи с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря он сказал, что "нам нужен справедливый и сильный мир".
Зеленский отметил, что стороны "должны говорить, прежде всего, о действенных гарантиях мира".
Напомним, Трамп заявил, что Киеву не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от Вашингтона при новой администрации США.