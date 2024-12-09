Зеленский отверг призыв Трампа к прекращению огня

Украинский лидер Владимир Зеленский отверг в Telegram предложение победившего на выборах президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня.

По словам президента, конфликт не закончится "бумажкой и несколькими подписями". Глава государства указал, что во время встречи с Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 декабря он сказал, что "нам нужен справедливый и сильный мир".

Зеленский отметил, что стороны "должны говорить, прежде всего, о действенных гарантиях мира".

Напомним, Трамп заявил, что Киеву не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от Вашингтона при новой администрации США.