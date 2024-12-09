Хинштейн считает необходимым менять систему оказания помощи жителям Курской области

В Курской области необходимо перестраивать систему оказания помощи гражданам, дома которых пострадали при атаках со стороны Вооруженных сил Украины.

Как сообщил в Telegram врио главы региона Александр Хинштейн, он прибыл в город Льгов, где ночью в результате атаки со стороны Украины пострадали несколько домов, в результате чего в квартирах были выбиты стекла.

Хинштейн отметил, что систему оказания помощи необходимо менять, так как "помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные температуры".

Ранее политик рассказал, как он собирается работать во вверенном ему регионе.