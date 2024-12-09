Трамп призвал Украину не ждать текущих объемов помощи при новой администрации США

Киеву не стоит ожидать нынешних объемов военной помощи от Вашингтона при новой администрации США.

Как сообщил телеканалу NBC News победивший на выборах главы государства Дональд Трамп, он не будет брать на себя обязательство сохранить США в НАТО.

При этом он пообещал сохранить роль США в Североатлантическом альянсе, "если они заплатят по счетам".

В Кремле заявили, что для выхода на "мирную траекторию" в конфликте вокруг Украины президенту Владимиру Зеленскому необходимо отменить действие указа о запрете переговоров с Москвой и вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.