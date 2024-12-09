09 Декабря 2024
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Политика За рубежом
Фото:sana.sy

Израиль нанес авиаудары по объектам в Дамаске

Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Суса на юго-западе Дамаска.

Кроме того, удары были нанесены по исследовательскому центру, где, как предполагается, иранские ученые разрабатывали ракеты. Днем 8 декабря сообщалось о звуках взрывов в юго-западном районе Меззе в Дамаске. Позже появилось видео крупного пожара, вспыхнувшего в здании иммиграционной и паспортной службы в одном из районов Дамаска.

Удары также были нанесены по главной авиабазе на севере города Эс-Сувейда на юго-западе Сирии, где хранятся ракеты и снаряды, оставленные сирийскими войсками. Израильские военные атаковали склады боеприпасов на юге страны и в Дамаске из опасений, что оружие может попасть в руки повстанцам, сообщает Forbes.

Ранее стало известно, что израильская армия перебазировала часть сил в буферную зону около сирийской границы из-за захвата Дамаска боевиками.

Теги: Израиль, Сирия, авиаудары


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