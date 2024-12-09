В Кремле назвали условие для выхода на "мирную траекторию" по Украине

Для выхода на "мирную траекторию" в конфликте вокруг Украины президенту Владимиру Зеленскому необходимо отменить действие указа о запрете переговоров с Москвой и вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей и с учетом текущих реалий.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что украинский лидер своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством.

Пресс-секретарь отметил, что президент России Владимир Путин приветствует мирные инициативы, исходящие, в первую очередь, от стран глобального Юга, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что страны НАТО признают, что переговоры по прекращению конфликта на Украине должны начаться как можно скорее.