У экс-замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова арестовали имущество на 190 млн

У экс-замгубернатора ЯНАО Андрея Воронова, обвиняемого во взяточничестве, арестовали имущество на 190 млн руб., сообщают РИА Новости со ссылкой на главу СКР Александра Бастрыкина.

При обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое наручных часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом в Краснодарском крае и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру.

По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.

Напомним, что Андрей Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". 3 июля Воронов был арестован в Москве. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.