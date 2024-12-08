08 Декабря 2024
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Политика В России Москва
Фото:kremlin.ru

Башар Асад получил убежище в России

Экс-президент Сирии Башар Асад прибыл в Москву. Он и члены семьи получили убежище в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Кремле.

"Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище", - цитирует ТАСС слова своего информатора.

Между тем, сирийские исламисты пообещали $10 млн за информацию об Асаде. Департамент военных операций антиправительственных сил Сирии объявил награду за информацию, которая поможет в задержании Башара Асада. Сообщения о вознаграждении распространили сирийские и турецкие СМИ, которые цитирует Коммерсант.

Напомним, ранее сообщалось, что Асад покинул Дамаск в неизвестном направлении, когда боевики подошли к сирийской столице. Появлялась информация, что, возможно, Ил-76, на котором бывший президент пытался покинуть страну, был сбит.

В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад накануне провел переговоры с некими участниками конфликта, в ходе которых принял решение покинуть пост президента и страну. Его последним президентским указанием было осуществить передачу власти мирным путем.

Россия в этих переговорах не участвовала, подчеркнули в МИД, но находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции.

Теги: башар асад, убежище, москва


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