Военный медик вживлял осколки боеприпасов, чтобы сымитировать ранение

Военный медик участвовал в мошенничестве с получением выплат по ранению - он вживлял осколки боеприпасов, чтобы сымитировать травмы. Об этом глава СК Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости. Возбуждено дело.

По данным Бастрыкина, в схеме, помимо врача, были замешаны двое вышестоящих должностных лиц. Медик проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты. Таким образом фигуранты похитили более 12 миллионов рублей.

В том же интервью Бастрыкин рассказал, что шестеро офицеров, в том числе из военной полиции, сымитировали ранение 45 военнослужащих. Так они смогли присвоить 240 миллионов

"Соучастники привлекаются к уголовной ответственности", - сказал Бастрыкин.

Отметим, что размер разовой выплаты участникам СВО, получившим инвалидность по ранению, в ноябре увеличили до 4 миллионов рублей. Военным, получившим тяжелые увечья и травмы, будут платить 3 млн рублей, за легкие ранения - 1 млн рублей, а в случае иных легких травм - 100 тыс. рублей.

Добавим, что с ростом размера выплат увеличилось и число поисковых запросов от россиянок с вопросом, как отправить мужа на СВО. С мая по август такие вопросы стали задавать поисковой машине Яндекса чаще в 15 раз.