Двое рабочих обварились при взрыве паров растворителя в Березовском

Двое рабочих обварились при взрыве паров растворителя в Березовском Свердловской области. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По имеющейся на данный момент информации, на предприятии ООО "Березовский завод емкостей" в ходе исполнения трудовых обязанностей, при обезжиривании внутренней части цистерны перед покраской, произошёл взрыв паров растворителя, в результате чего двое рабочих получили ожоги. Работники предприятия доставлены в реанимационное отделение ГАУЗ СО "Березовская ЦГБ". Местные СМИ сообщали, что у пострадавших обожжено около 100% поверхности кожи.



Проводится проверка, устанавливается ответственное лицо, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности при производстве покрасочных работ.